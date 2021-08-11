Винер-Усманова высказалась о своём отношении к израильской гимнастке Ашрам

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова рассказала о своём отношении к израильской гимнастке Линой Ашрам, которая завоевала золото на Олимпийских играх в Токио.

«К Ашрам я не имею ничего, кроме приятного, она хорошая спортсменка, но не олимпийская чемпионка. Она потом плакала на плече у тренера, так как сама понимала, что сделала такую ошибку, из-за которой не могла даже бронзу получить», — сказала Винер-Усманова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Ашрам в индивидуальном многоборье на Олимпиаде уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла. В России многие выразили несогласие с итогами соревнований.

Ранее судья из Латвии высказалась о скандале в художественной гимнастике на Играх в Токио.