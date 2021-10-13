Нагорный заявил, что ему предлагали стать депутатом

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, что ему поступало предложение начать политическую карьеру.

«Я делаю то, что мне хочется, а хочется мне всегда заранее. Я больше стратег, нежели человек, который принимает решения спонтанно. Было предложение, я сказал сразу «нет». Потому что нужно заниматься тем, где ты будешь полезен», — заявил Нагорный в программе «50 вопросов» на телеканале «Матч Премьер».

На Олимпийских играх в Токио летом 2021 года Никита Нагорный завоевал три медали — бронзу в индивидуальном многоборье и упражнении на перекладине, а также золото в командном многоборье.

Ранее Нагорный рассказал, что впервые приобрёл машину в 16 лет.