Родионенко оценила выступление Климентьева на ЧМ по спортивной гимнастике

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила результат Григория Климентьева, который завоевал бронзу на чемпионате мира в японском Китакюсю.

«Григорий Климентьев — наследник нашего титулованного специалиста на кольцах Саши Баландина. Он мальчик очень перспективный. Единственное, у него пока что это единственный сильный снаряд. Для него бронза чемпионата мира является безусловным успехом. Чемпионат мира в Японии стал для Климентьева дебютным крупным международным турниром в карьере, и сразу такое достижение», — цитирует слова Родионенко ТАСС.

Климентьев набрал 14,833 балла в упражнениях на кольцах. Золотую медаль завоевал Лань Синюй (15,200) из Китая.

Ранее сообщалось, что Климентьев выиграл бронзу в упражнениях на кольцах на ЧМ в Японии.