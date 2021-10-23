Родионенко оценила выступление Климентьева на ЧМ по спортивной гимнастике

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила результат Григория Климентьева, который завоевал бронзу на чемпионате мира в японском Китакюсю.
Родионенко оценила выступление Климентьева на ЧМ по спортивной гимнастике
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Григорий Климентьев — наследник нашего титулованного специалиста на кольцах Саши Баландина. Он мальчик очень перспективный. Единственное, у него пока что это единственный сильный снаряд. Для него бронза чемпионата мира является безусловным успехом. Чемпионат мира в Японии стал для Климентьева дебютным крупным международным турниром в карьере, и сразу такое достижение», — цитирует слова Родионенко ТАСС.

Климентьев набрал 14,833 балла в упражнениях на кольцах. Золотую медаль завоевал Лань Синюй (15,200) из Китая.

Ранее сообщалось, что Климентьев выиграл бронзу в упражнениях на кольцах на ЧМ в Японии.

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