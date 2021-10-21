Победа спустя 11 лет: Мельникова выиграла золото в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Китакюсю. Она стала первой за 11 лет россиянкой, одержавшей победу в этой дисциплине. Второе и третье места заняли американки Лиэнн Вонг и Кайла Дичелло. Четвёртой стала Владислава Уразова, у которой не получилось выиграть медаль из-за падения на бревне.

Розыгрыш медалей на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Китакюсю начался с триумфа Ангелины Мельниковой. Она завоевала золото в самой престижной дисциплине — в женском личном многоборье. Впервые за 11 лет российской спортсменке удалось победить в абсолютном первенстве.

Успех Мельниковой не был чем-то неожиданным. Ещё до начала соревнований она входила в число главных претендентов на победу, так как в Японию не приехали многие фаворитки — ни олимпийская чемпионка Суниса Ли из США, ни её заслуженная соотечественница Симона Байлз, ни действующая вице-чемпионка мира Тан Сицзин из Китая.

По ходу квалификации, проходившей в понедельник и вторник, шансы 21-летней россиянки только упрочились. Во-первых, основные конкурентки продолжали отказываться от борьбы с ней. Финал многоборья мог бы быть украшен дуэлью с бразильянкой Ребекой Андраде, выигравшей серебро на Олимпиаде в Токио. Но она не стала выступать в вольных упражнениях, притом что во всех остальных видах она пробилась в финалы и даже показала лучшие результаты в опорном прыжке и брусьях. Не стала заявляться в многоборье и японка Маи Мураками, ставшая пятой на домашних Играх.

Во-вторых, бронзовая призёрка Олимпиады и сама провела квалификацию на одном дыхании, показав себя с лучшей стороны. Она отобралась в финалы во всех четырёх видах и даже на не самом любимом бревне оказалась прямо позади китаянки Луо Жуй. Ни в одной из дисциплин она не оказывалась ниже четвёртого места, а если отбросить результаты спортсменок, которые не планировали выступать в многоборье, то Мельникова и вовсе показывала либо лучший результат, либо второй. Россиянка выиграла квалификацию с отрывом в 1,316 балла от американки Лиэнн Вонг — более уверенную заявку на финал подать было сложно.

Помимо Мельниковой, отбор в многоборье прошла Владислава Уразова, который не хватило 0,233 балла до олимпийской бронзы соотечественницы. Дебютантка чемпионатов мира заняла пятое место и выступила гораздо ниже своих возможностей, не избежав ошибок в опорном прыжке и вольных упражнениях, но сохранила для себя шансы на медаль.

Финал начался для российских девушек с опорного прыжка. Мельникова немного отошла назад при приземлении и набрала те же 14,466 балла, что и в квалификации, но лидерство не захватила. Впереди оказалась ещё одна американка, Кайла Дичелло. Уразова облегчила свою программу и при хорошем исполнении оказалась только 12-й из-за низкой базовой оценки.

После брусьев Мельникова уже ни от кого не отставала. Уверенное исполнение всей программы и чёткое приземление принесли ей ещё 14,533 балла. Для Уразовой этот снаряд тоже оказался счастливым — судьи оценили её всего на две десятые хуже и позволили подняться на третье место по итогам двух ротаций. На второе же поднялась Вонг, а её соотечественница Дичелло была вынуждена отступить — в самом начале своей программы она сорвалась с брусьев и упала.

Момент истины для Мельниковой наступил на бревне. Не избежав небольших помарок, россиянка всё-таки справилась и получила заслуженные 13,800 балла, немного уступив своему отборочному результату. Как оказалось, никто из гимнасток в этот день не набрал 14 баллов, так что её лидерство не пошатнулось.

А вот шансы Уразовой на медаль этот снаряд уничтожил. 17-летняя спортсменка сразу же упала с него, как только забралась наверх. Хотя у неё была весьма выдающаяся программа, уступить место в первой тройке пришлось обеим американкам. Более того, Вонг сумела сократить отставание от Мельниковой до 0,492 балла перед заключительным видом, вернув интригу в борьбу за золото.

Вонг продолжила оказывать давление на лидера соревнований и безупречно выступила на вольных упражнениях, раскрыв весь свой потенциал. Мельникова осталась без права на ошибку, но оно ей и не понадобилось. Российская гимнастка прекрасно отработала на помосте и заслужила такие же оценки за исполнение, что и американка, а по сложности уступила всего 0,2 балла.

С итоговой оценкой 56,632 балла Мельникова завоевала свой первый титул чемпионки мира и прервала гегемонию девушек из США, которые непременно выигрывали многоборье с 2011 года. До неё последней россиянкой, выигрывавшей золото, была Алия Мустафина.