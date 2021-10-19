Мельникова выиграла квалификацию в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

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Российская гимнастка Ангелина Мельникова с первого места отобралась в финал личного многоборья на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).
Мельникова выиграла квалификацию в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике
  • РИА Новости

По итогам квалификации спортсменка набрала 57,065 балла. В финал также прошла россиянка Владислава Уразова, получившая 53,065 балла. В отборе она заняла пятое место.

21-летняя Мельникова выиграла золото Олимпиады в Токио в командном первенстве. В личном многоборье на прошедших Играх гимнастка завоевала бронзу.

Напомним, что мировое первенство пройдёт в Японии с 18 по 24 октября.

Ранее сообщалось, что Анненкова завоевала серебро на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике.

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