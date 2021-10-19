Мельникова выиграла квалификацию в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике
- РИА Новости
По итогам квалификации спортсменка набрала 57,065 балла. В финал также прошла россиянка Владислава Уразова, получившая 53,065 балла. В отборе она заняла пятое место.
21-летняя Мельникова выиграла золото Олимпиады в Токио в командном первенстве. В личном многоборье на прошедших Играх гимнастка завоевала бронзу.
Напомним, что мировое первенство пройдёт в Японии с 18 по 24 октября.
Ранее сообщалось, что Анненкова завоевала серебро на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике.