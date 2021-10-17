Анненкова завоевала серебро на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике
По итогам своего выступления российская гимнастка набрала 26,150 балла.
Третье место заняла ещё одна россиянка Дарья Трубникова с результатом 25,450 балла.
При этом Трубникова также стала третьей в упражнении с булавами и второй — в упражнении с мячом. Анненкова завоевала ещё одно серебро в упражнении с булавами.
Ранее в Госдуме назвали провокацией заявление Болгарии о критике судейства в художественной гимнастике на ОИ.