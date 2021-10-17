Анненкова завоевала серебро на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике

Россиянка Ирина Анненкова заняла второе место в упражнении с обручем на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в румынском Клуж-Напоке.

По итогам своего выступления российская гимнастка набрала 26,150 балла.

Третье место заняла ещё одна россиянка Дарья Трубникова с результатом 25,450 балла.

При этом Трубникова также стала третьей в упражнении с булавами и второй — в упражнении с мячом. Анненкова завоевала ещё одно серебро в упражнении с булавами.

Ранее в Госдуме назвали провокацией заявление Болгарии о критике судейства в художественной гимнастике на ОИ.