В Госдуме назвали провокацией заявление Болгарии о критике судейства в художественной гимнастике на ОИ
- AP
«Любой президент любой федерации имеет право делать заявления, если они подкреплены доказательствами и объективностью. Мы помним скандальность ситуации, когда засудили наших девушек в Токио. Это заявление ничем иным, как провокацией, не назвать», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».
По его мнению, заявление Раевой сделано, чтобы влиять на международную федерацию и судейство, но результат российских спортсменок докажет другую правду.
«Если болгарский коллега хочет честно соревноваться, то такие заявления недопустимы», — подчеркнул Свищёв.
Напомним, что на командном турнире золото Олимпийских игр в Токио выиграли болгарские спортсменки. Серебро досталось россиянкам.
11 октября Раева заявила, что болгарские гимнастки были лучшими на Олимпиаде, и призвала не трогать судей, на которых обрушился шквал критики.