В Госдуме назвали провокацией заявление Болгарии о критике судейства в художественной гимнастике на ОИ

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Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на слова главы Федерации художественной гимнастики Болгарии Илианы Раевой о критике судейства на Олимпиаде.
В Госдуме назвали провокацией заявление Болгарии о критике судейства в художественной гимнастике на ОИ
  • AP

«Любой президент любой федерации имеет право делать заявления, если они подкреплены доказательствами и объективностью. Мы помним скандальность ситуации, когда засудили наших девушек в Токио. Это заявление ничем иным, как провокацией, не назвать», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По его мнению, заявление Раевой сделано, чтобы влиять на международную федерацию и судейство, но результат российских спортсменок докажет другую правду.

«Если болгарский коллега хочет честно соревноваться, то такие заявления недопустимы», — подчеркнул Свищёв.

Напомним, что на командном турнире золото Олимпийских игр в Токио выиграли болгарские спортсменки. Серебро досталось россиянкам.

11 октября Раева заявила, что болгарские гимнастки были лучшими на Олимпиаде, и призвала не трогать судей, на которых обрушился шквал критики.

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