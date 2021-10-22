Путин обратился к Мельниковой, которая выиграла ЧМ по спортивной гимнастике
- Reuters
Победа в финале личного многоборья — достойная награда за Ваше исключительное трудолюбие, выдержку и мастерство. Вы оправдали ожидания своих тренеров и наставников, коллег по сборной и болельщиков и по праву заняли высшую ступень пьедестала почёта. Желаю Вам новых свершений и всего самого доброго», — говорится в поздравлении на официальном сайте президента России.
Мельникова завоевала золото чемпионата мира в личном многоборье. Она стала первой россиянкой за 11 лет, которой удалось одержать победу в этой дисциплине.
Ранее Мельникова заявила, что её тело должно отдохнуть.