Путин обратился к Мельниковой, которая выиграла ЧМ по спортивной гимнастике

Президент России Владимир Путин поздравил Ангелину Мельникову с победой в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.

Победа в финале личного многоборья — достойная награда за Ваше исключительное трудолюбие, выдержку и мастерство. Вы оправдали ожидания своих тренеров и наставников, коллег по сборной и болельщиков и по праву заняли высшую ступень пьедестала почёта. Желаю Вам новых свершений и всего самого доброго», — говорится в поздравлении на официальном сайте президента России.

Мельникова завоевала золото чемпионата мира в личном многоборье. Она стала первой россиянкой за 11 лет, которой удалось одержать победу в этой дисциплине.

Ранее Мельникова заявила, что её тело должно отдохнуть.