Родионенко: Мельникова получит возможность отдохнуть после ЧМ в Японии

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о планах Ангелины Мельниковой на ближайшее время.

«Мы определим, какие старты ей будут необходимы в следующем году. Все соревнования пропустить она не сможет, ей просто будет очень трудно вернуться. Мы всё обсудим, безусловно, дадим ей отдохнуть, подумаем, как сделать лучше», — цитирует Родионенко РИА Новости.

По её словам, спортивная гимнастика — особый вид спорта. Если пропустить несколько месяцев, то придётся начинать подготовку с самого начала. При этом Родионенко подчеркнула, что 21-летняя Мельникова не планирует пропускать весь 2022 год. Скорее всего, она примет участие и в следующем чемпионате мира.

На завершившемся первенстве планеты в японском Китакюсю Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях. Она набрала 14,000 баллов. Золото мирового первенства выиграла Мураками, получившая 14,066 балла.

Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

Ранее Мельникова сделала заявление по поводу судейского скандала на ЧМ.