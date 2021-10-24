Мельникова сделала заявление по поводу судейского скандала на ЧМ

Российская гимнастка высказалась о судействе после вольных упражнений на чемпионате мира в японском Китакюсю.

«Не засчитали мне вот этот поворот. Никогда, никогда у меня не было с ним проблем. Не знаю, что произошло и почему его не засчитали. Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже говорить не буду. Это было ужасно. Мне очень жаль. Я расстроена. Сделала что могла. Выполнила свой максимум. Одно из лучших моих исполнений вольных упражнений», — написала Мельникова в своём Instagram.

Напомним, что Ангелина Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на чемпионате мира в японском Китакюсю. Она набрала 14,000 баллов. Золото мирового первенства выиграла японка Маи Мураками, получившая 14,066 балла.

Ранее Мельникова завоевала серебро ЧМ в Японии в вольных упражнениях.