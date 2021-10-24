Мельникова завоевала серебро ЧМ в Японии в вольных упражнениях

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на чемпионате мира в японском Китакюсю.

Российская гимнастка набрала 14,000 баллов.

Золото мирового первенства выиграла японка Маи Мураками, получившая 14,066 балла. Третья — представительница США Лиэнн Вонг (13,833).

Ещё одна россиянка Владислава Уразова стала четвёртой (13,700 балла).

Напомним, что на чемпионате мира Мельникова завоевала золото в индивидуальном многоборье и бронзу в опорном прыжке.

Ранее Мельникова стала седьмой в упражнениях на бревне на ЧМ в Японии.