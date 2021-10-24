Мельникова стала седьмой в упражнениях на бревне на ЧМ в Японии

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Российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла седьмое место в упражнениях на бревне на чемпионате мира в японском Китакюсю.
Мельникова стала седьмой в упражнениях на бревне на ЧМ в Японии
  • РИА Новости

Её результат составил 12,400 балла.

Первое место заняла представительница Японии Урара Асикава, набравшая 14,100 балла. На втором — немка Паулина Шефер (13,800), третья — ещё одна японка Маи Мураками (13,733).

Российская гимнастка Яна Ворона стала девятой (11,833).

Напомним, что на чемпионате мира Мельникова завоевала золото в индивидуальном многоборье и бронзу в опорном прыжке.

Ранее россиянки Войнова и Шмелёва стали призёрками ЧМ по велотреку.

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