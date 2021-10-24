Мельникова стала седьмой в упражнениях на бревне на ЧМ в Японии
- РИА Новости
Её результат составил 12,400 балла.
Первое место заняла представительница Японии Урара Асикава, набравшая 14,100 балла. На втором — немка Паулина Шефер (13,800), третья — ещё одна японка Маи Мураками (13,733).
Российская гимнастка Яна Ворона стала девятой (11,833).
Напомним, что на чемпионате мира Мельникова завоевала золото в индивидуальном многоборье и бронзу в опорном прыжке.
Ранее россиянки Войнова и Шмелёва стали призёрками ЧМ по велотреку.