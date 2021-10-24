Уразова заявила, что не будет отдыхать после ЧМ-2021 по спортивной гимнастике

Олимпийская чемпионка в командном многоборье Владислава Уразова сообщила, что не намерена уходить в отпуск после чемпионата мира по спортивной гимнастике, который завершился в японском Китакюсю.

«Сейчас отдыхать не буду, на это нет времени. Мне надо трудиться, трудиться и трудиться. Нужно поднимать базу на всех снарядах и двигаться дальше, на месте стоять нельзя», — цитирует гимнастку ТАСС.

По словам Уразовой, на мировом первенстве в Японии у неё не всё сложилось так, как она хотела. 17-летняя спортсменка из Ростова-на-Дону призналась, что могла бы выступить гораздо лучше. Однако из-за нехватки времени на подготовку к турниру ей это сделать не удалось.

«Если подводить итоги всего сезона, то он также не был для меня идеальным, хотя золото Олимпийских игр сделало меня очень счастливой», — отметила она.

Помимо олимпийского золота Токио, Уразова в 2021 году завоевала серебряную медаль чемпионата Европы в упражнениях на брусьях. На чемпионате мира в Китакюсю она заняла четвёртое место в личном многоборье и в вольных упражнениях, а также стала седьмой в упражнениях на брусьях. Для Уразовой текущий сезон стал первым на взрослом уровне.

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