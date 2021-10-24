«Это было ужасно»: судьи лишили Мельникову золота ЧМ в вольных упражнениях после протеста японки Мураками

Ангелина Мельникова стала серебряным призёром в вольных упражнениях на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Китакюсю. По ходу соревнований она опережала главную соперницу Маи Мураками, однако японка опротестовала свой результат и благодаря дополнительным баллам смогла вырвать победу. При этом запрос россиянки на пересмотр своей оценки отклонили. Мельникова заявила, что расстроена таким исходом.

В японском Китакюсю завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. В последний день соревнований прошли пять финалов в отдельных упражнениях, по итогам которых у сборной России появилась ещё одна медаль. Ангелина Мельникова дополнила свою коллекцию серебряной наградой, которую получила вместо второго золота после протеста со стороны японской спортсменки.

Неоднозначная ситуация произошла в вольных упражнениях, закрывавших соревновательную программу у женщин. В этой дисциплине главными претендентками на победу были две гимнастки — Мельникова и представительница Японии Маи Мураками. На Олимпийских играх в Токио они обе стали бронзовыми призёрами, показав абсолютно одинаковые результаты, и чемпионат мира давал им возможность определить, кто же всё-таки сильнее в данном виде. При этом для Мураками домашнее первенство планеты должно было стать последним турниром за карьеру.

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В воскресном финале Мельникова получила более ранний стартовый номер, чем Мураками. Перед ней успели выступить четыре спортсменки, и лидерство захватила американка Лиэнн Вонг, получившая 13,833 балла. За ней находилась ещё одна россиянка, Владислава Уразова.

У Мельниковой получилось выполнить безукоризненно все прыжки и сальто, каждый раз показывая максимально чёткие приземления. Однако её выступление вызвало ожесточённые споры среди судей. Вместо того чтобы сразу объявить оценку спортсменки, они потратили несколько минут на высчитывание итогового результата. Всё это время у края ковра находилась Мураками, готовая уже приступить к своей программе. В итоге Мельникова получила 14,000 балла и захватила лидерство.

Финальный аккорд Мураками получился не менее зрелищным. Её связки прыжков тоже были впечатляющими и идеально выверенными. Зрители на трибунах предчувствовали, что 25-летняя гимнастка во второй раз станет чемпионкой мира, но у судей сначала оказалось другое мнение. Мураками получила 13,966 балла и оказалась позади Мельниковой.

Однако в японской сборной не согласились с таким результатом и подали протест. Он был удовлетворён, пока своей оценки ждала следующая участница Мария Чеплински из Румынии. Мураками получила к своей базовой стоимости одну десятую балла и обошла Мельникову. Завершавшая соревнования американка Кайла Дичелло заняла пятое место, и россиянка осталась с серебряной медалью. Мельникова по итогам такого неожиданного развития событий заявила, что судьи занизили её оценку и не стали даже рассматривать её собственный протест.

«Не засчитали мне вот этот поворот. Никогда, никогда у меня не было проблем с этим поворотом! Не знаю, что произошло и почему его не засчитали. Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже озвучивать не буду. Это было ужасно. Мне очень жаль, я расстроена, сделала всё, что могла, выполнила свой максимум. Одно из лучших моих исполнений вольных упражнений», — написала Мельникова в Instagram, приложив видео со спорным эпизодом.

Об этом рассказала и старший тренер сборной России Валентина Родионенко. Она уверена, что арбитры таким образом лишили Мельникову второй победы на чемпионате мира.

«Судьи не засчитали этот элемент, и наши тренеры оперативно подали протест, который был отклонён. Доказывать что-либо сейчас бесполезно. У неё отняли золото, что тут говорить, ведь тот неучтённый элемент стоил 0,1 балла, что давало Мельниковой возможность стать первой. У меня нет слов после всего этого», — заявила Родионенко ТАСС.

Ранее в этот же день Мельникова уже испытала не меньшее потрясение, когда участвовала в финале упражнений на бревне. Хотя этот снаряд не относится к числу её любимых, у россиянки был шанс завоевать на нём медаль — в квалификации Мельникова показала второй результат и подтвердила его в многоборье. К тому же в финале почти все участницы падали со снаряда, что делало соревнования ещё более непредсказуемыми.

Однако своим шансом россиянка не воспользовалась — она тоже упала сразу после наскока. Не повезло и её соотечественнице Яне Вороне, которая не справилась с нервами на дебютном чемпионате мира и не удержала равновесие на поворотах.