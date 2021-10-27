Батыршина: меня выворачивает наружу от мужской художественной гимнастики испанского направления

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Серебряная призёрка Олимпийских игр Яна Батыршина раскритиковала мужскую художественную гимнастику испанского течения.
Батыршина: меня выворачивает наружу от мужской художественной гимнастики испанского направления
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«В мужской художественной гимнастике есть два направления: японское и испанское. Японское застала даже я. Оно больше похоже на акробатику. У них маленькие обручи, булавы, они выступают в трико. Всё по-мужски, по-силовому, по-настоящему. По этой дисциплине проводятся чемпионаты мира. Да, законодателями мод являются японцы, но и у нас есть свой чемпион мира — Александр Буклов. А вот про испанское направление тёплых слов сказать не могу. Честно, меня выворачивает наружу, когда я это вижу», — цитирует Батыршину «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что её все ругают за нетолерантность.

«Когда мужчины выходят все в стразах, в женских облегающих костюмах, делают женские элементы. Мне становится плохо», — уточнила гимнастка.

Он отметила, что в России активно развивается японское течение мужской художественной гимнастики, что Батыршина считает правильным.

Ранее Батыршина отреагировала на то, что ЧМ по художественной гимнастике не покажут в России.

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