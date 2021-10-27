Батыршина отреагировала на то, что ЧМ по художественной гимнастике не покажут в России
- РИА Новости
«Я до последнего надеялась, что «Матч ТВ» заключит контракт на показ чемпионата мира. Сегодня был последний день, когда всё можно было решить, но… Конечно, это камень в наш огород, потому что я сама работаю на «Матч ТВ», — цитирует Батыршину Metaratings.
Она призналась, что ей обидно. Она также надеется, что есть реальная причина этому, а не нежелание показывать российских гимнасток.
«Официального ответа от руководства пока не получила. Отказываюсь верить, что контракт не был заключён из-за низких рейтингов или отсутствия интереса к художественной гимнастике. Все из нашего мира художественной гимнастики уже обсудили эту новость», — добавила Батыршина.
Напомним, что мировое первенство пройдёт с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.
Ранее Кудрявцева назвала оскорбительными слова Навки о мужчинах в художественной гимнастике.