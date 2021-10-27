Батыршина отреагировала на то, что ЧМ по художественной гимнастике не покажут в России

Серебряная призёрка Олимпийских игр Яна Батыршина прокомментировала отсутствие трансляций чемпионата мира по художественной гимнастике на российском телевидении.

«Я до последнего надеялась, что «Матч ТВ» заключит контракт на показ чемпионата мира. Сегодня был последний день, когда всё можно было решить, но… Конечно, это камень в наш огород, потому что я сама работаю на «Матч ТВ», — цитирует Батыршину Metaratings.

Она призналась, что ей обидно. Она также надеется, что есть реальная причина этому, а не нежелание показывать российских гимнасток.

«Официального ответа от руководства пока не получила. Отказываюсь верить, что контракт не был заключён из-за низких рейтингов или отсутствия интереса к художественной гимнастике. Все из нашего мира художественной гимнастики уже обсудили эту новость», — добавила Батыршина.

Напомним, что мировое первенство пройдёт с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.

Ранее Кудрявцева назвала оскорбительными слова Навки о мужчинах в художественной гимнастике.