Кудрявцева назвала оскорбительными слова Навки о мужчинах в художественной гимнастике

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Серебряный призёр Олимпийских игр Яна Кудрявцева прокомментировала слова Татьяны Навки о выступлении мужчин в художественной гимнастике.
Кудрявцева назвала оскорбительными слова Навки о мужчинах в художественной гимнастике
  • AP

«Я читала её высказывания. Не считаю, что это было правильно. Мир сейчас таков, что нужно быть готовым к разным вещам и как-то их принимать, а не высказываться оскорбительно. Слова Татьяны были грубоватыми», — цитирует Кудрявцеву «Чемпионат».

Навка, которая является олимпийской чемпионкой Турина (2006 год) в танцах на льду, заявила, что испытала культурный шок от видео соревнований по художественной гимнастике среди мужчин. Она подчеркнула, что этот вид спорта должен оставаться исключительно женским. Фигуристка выразила надежду, что в России никогда не будет подобных выступлений.

Кудрявцева — 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике. 24-летняя москвичка завоевала серебро Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что Навка выступила против участия мужчин в художественной гимнастике.

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