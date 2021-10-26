«Не все готовы пахать сразу после ОИ»: почему Болгария снялась с групповых упражнений на ЧМ по художественной гимнастике

Сборная Болгарии снялась с группового многоборья на первенстве планеты в японском Китакюсю. Своё решение в стане действующих олимпийских чемпионок объяснили травмой Лауры Трайтс. Сообщается, что девушка почувствовала сильную боль на тренировке. Руководитель отечественной федерации Ирина Винер-Усманова отказалась комментировать произошедшее. Бывший член сборной России Анна Гавриленко предположила, что соперницы просто воспользовались случаем. А по мнению пятикратной чемпионки мира Яны Батыршиной, повреждение Трайтс скорее можно сравнить с несчастным случаем и посочувствовать конкуренткам.

«Травма Лауры серьёзная, и участие команды невозможно»

За день до начала чемпионата мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю, который пройдёт с 27 по 31 октября, сборная России лишилась ещё одного ключевого конкурента. Во вторник о снятии с турнира заявили действующие олимпийские чемпионки в групповом многоборье — болгарки. Официальной причиной такого решения стала травма Лауры Трайтс. В местной федерации сообщили, что накануне спортсменка после одной из двух тренировок «почувствовала очень сильную и резкую боль».

«Наши девушки ехали хорошо подготовленными и с огромным желанием выиграть групповые соревнования… Сразу же была проведена консультация с врачом, который определил, что травма Лауры серьёзная и участие команды невозможно. Всем девочкам жаль, как и тренерскому штабу, но здоровье превыше всего, и это единственно верное решение на данный момент», — говорится в официальной группе федерации в Facebook.

Таким образом, за медали в этом виде программы, помимо отечественных гимнасток, поборются Азербайджан, Испания, Италия, Япония, Украина, США, Бразилия, Венгрия, Казахстан, Белоруссия, Китай, Финляндия, Франция, Великобритания, Индия, Эстония и Германия. Награды будут разыграны в пятницу, 29-го числа.

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Во Всероссийской федерации художественной гимнастики никак не отреагировали на отказ от выступления главных конкуренток. Руководитель организации Ирина Винер-Усманова предпочла не комментировать произошедшее.

Противостояния России и Болгарии в Китакюсю болельщики ждали с особенным интересом после сенсационного поражения отечественной команды на Олимпийских играх. Она лишь второй раз в истории уступила золото в групповом многоборье. В 1996-м, когда вид дебютировал на ОИ в Атланте, первое место заняла Испания. Спустя 25 лет это неожиданно удалось сделать Болгарии. В Токио чемпионки набрали 92,100 балла и опередили фаворита почти на 1,5 очка — 90,700.

Добавила масла в огонь глава Федерации художественной гимнастики Болгарии Илиана Раева, которая заявила, что победа её подопечных в Японии стала целиком и полностью заслуженной и призвала прекратить попытки России списать всё на судейский произвол.

«Болгарская художественная гимнастика продолжит своё существование и работу, оставляя яркий след, которым руководящий орган гимнастики FIG (Международная федерация гимнастики) может гордиться. Выражаем наше уважение судьям летних Олимпийских игр 2020 года в Токио», — написала Раева в Facebook.

Винер-Усманова не стала вступать в дискуссию с коллегой и лишь подчеркнула, что «каждая страна имеет право на своё мнение». При этом сборная России в преддверии первенства планеты также не обошлась без потерь. За несколько дней до начала турнира Винер-Усманова сообщила о травме Ольги Карасёвой. Однако к снятию коллектива, как в случае с главными соперницами, это не привело.

«В составе команды есть изменение, получила повреждение Карасёва. В одном упражнении встала Полина Орлова, в другом — Мария Толкачёва. Они были в группе, но раньше делали по одному упражнению, а станут — по два. Теперь команда состоит из пяти человек», — приводит слова функционера ТАСС.

Ранее без ключевой соперницы россиянки остались и в личном многоборье. Ещё в начале сентября с ЧМ в полном составе во главе с действующей олимпийской чемпионкой Линой Ашрам снялась национальная команда Израиля. Тренер сборной Элла Самофалова подчеркнула, что такой шаг не связан с судейским скандалом в Токио, а в местной федерации объяснили отказ от участия «профессиональными соображениями». В СМИ же писали о банальном желании отдохнуть после ОИ.

Винер-Усманова отреагировала на поступок оппоненток достаточно жёстко. По её мнению, они просто «не хотели напрягаться».

«Ретировались и доживают этот год спокойно. Знаю, что тренер по групповым упражнениям больше не работает со сборной. Наверное, индивидуально пришли к такому решению. Вся эта ситуация называется «ретировались, что и требовалось доказать», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

«Просто захотели хорошо отдохнуть»

Чтобы понять, чем на самом деле может быть обусловлено желание болгарок не выступать в Китакюсю и как это скажется на россиянках, RT пообщался с экспертами. Так, олимпийская чемпионка Пекина в групповом многоборье Анна Гавриленко высказала предположение, что травма Трайтс стала для соперниц всего лишь удобным поводом.

«Я не помню, чтобы у нас хоть раз случалось подобное и мы снимались с первенства планеты сразу после Олимпийских игр. Как минимум это странно. Одно дело, если девочки завершают карьеру, другое — когда состав остаётся прежним. Существует вероятность, что гимнастки из Болгарии просто захотели хорошо отдохнуть. Не все готовы пахать сразу после Олимпиады. Конечно, потеря даже одного человека сказывается сильно. Замены же не всегда удобны партнёршам по команде и тренерскому штабу. Возможно, учитывая удачное выступление в Токио, они решили воспользоваться ситуацией», — подчеркнула Гавриленко.

Впрочем, такое поведение болгарок она назвала абсолютно нормальным и объяснимым.

«Я могу их понять. Одно дело — когда впереди Олимпиада, другое — когда она остаётся позади. Иногда проще выдохнуть и готовиться к следующим турнирам», — добавила Гавриленко.

Поэтому россиянок, по её мнению, можно назвать настоящими героинями, ведь они, не получив после ОИ нормального отдыха, не стали отказываться от поездки на ЧМ.

«Когда такое крупное соревнование идёт вслед за ОИ, оно автоматически немного обесценивается. Олимпиада затмила всё, и многие решили спокойно восстановиться. Поверьте, очень непросто готовиться к первенству планеты в таком плотном графике. Поэтому я просто восхищена нашими девочками. Их можно назвать героинями только по той причине, что они решили принять участие в турнире. После Игр неминуемо наступает спад, и на этом спаде они вынуждены искать в себе скрытые резервы. О себе могу сказать, что после ОИ-2008 в Пекине отходила месяца три. У них этого времени не было», — подытожила Гавриленко.

А вот пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина, напротив, назвала произошедшее несчастным случаем. По её словам, у болгарок не было никаких причин намеренно сниматься с ЧМ.

«К сожалению, такое случается. Обидно, что болгарки, насколько я понимаю, банально не взяли в Японию запасную и потому не могут сделать рокировку. Обычно запасных всегда берут с собой на всякий случай. Здесь, видимо, помешали прилететь проблемы с визами — время сейчас непростое. Для команды обидно вот так приехать на турнир и фактически отбыть ни с чем. Мне их откровенно жалко. Даже речи не идёт о том, что они просто решили воспользоваться шансом отдохнуть. Это реально сильная сборная и один из главных фаворитов ЧМ. Они горели желанием вновь кинуть перчатку России», — предположила Батыршина.

При этом она считает, что медали, потенциально завоёванные в Японии отечественными гимнастками, нельзя будет считать неполноценными после отказа от участия болгарок и израильтянок.

«Не стоит заранее вешать их на шеи россиянкам. У соперниц шансы на победу тоже имеются. В личном многоборье есть очень сильная болгарка Боряна Калейн, белоруска Алина Горнасько, взявшая бронзу на ОИ в Токио. Они способны дать бой. В групповых упражнениях остаются Испания, Италия, Белоруссия. Сильных команд хватает», — добавила Батыршина.