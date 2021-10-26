Сборная Болгарии по художественной гимнастике снялась с групповых упражнений на ЧМ-2021

Короткая ссылка
Сборная Болгарии по художественной гимнастике, которая выиграла командный турнир на Олимпийских играх — 2020 в Токио, не примет участия в групповых упражнениях на чемпионате мира в японском Китакюсю.
Сборная Болгарии по художественной гимнастике снялась с групповых упражнений на ЧМ-2021
  • AP

Об этом сообщает официальный Twitter Международной федерации гимнастики.

Напомним, что чемпионат мира в японском Китакюсю стартует 27 октября и завершится 31 октября.

На Олимпиаде в Токио сборная Болгарии выиграла золотые медали турнира, Россия заняла второе место. Ирина Усманова-Винер заявила, что россиянок засудили в пользу болгарок.

Ранее Мельникова выступила с заявлением, обвинив СМИ во лжи по скандалу с золотом ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить