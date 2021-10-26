Сборная Болгарии по художественной гимнастике снялась с групповых упражнений на ЧМ-2021
- AP
Об этом сообщает официальный Twitter Международной федерации гимнастики.
Напомним, что чемпионат мира в японском Китакюсю стартует 27 октября и завершится 31 октября.
На Олимпиаде в Токио сборная Болгарии выиграла золотые медали турнира, Россия заняла второе место. Ирина Усманова-Винер заявила, что россиянок засудили в пользу болгарок.
Ранее Мельникова выступила с заявлением, обвинив СМИ во лжи по скандалу с золотом ЧМ.