Мельникова выступила с заявлением, обвинив СМИ во лжи по скандалу с золотом ЧМ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выступила с заявлением о том, что СМИ неправильно поняли её слова о судействе на чемпионате мира в японском Китакюсю.

«В связи с произошедшей ситуацией я замечаю, что многие СМИ пишут недостоверную информацию и лживые высказывания от моего лица. Мне не хочется создавать большой ажиотаж вокруг этой ситуации. Строить жертву из себя я не буду и не собираюсь. Я написала пост, в котором конструктивно всё расписано. Ни обвинений, ни обид, ни жалости», — написала гимнастка в своём Instagram.

Она также отметила, что не заявляла, что её лишили золота чемпионата мира.

«Такого я бы никогда в жизни не сказала. Все знают и видят, как я уважаю Маи Так что полная дезинформация. Лучше бы поднимали ажиотаж на том, что спортивную гимнастику ни один российский канал не показал за весь чемпионат мира. Актуальнее и правдивее бы было», — добавила Мельникова.

Напомним, что Ангелина Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на чемпионате мира в японском Китакюсю. Она набрала 14,000 баллов. Золото мирового первенства выиграла японка Маи Мураками, получившая 14,066 балла.

Ранее сообщалось, что назван состав сборной России по художественной гимнастике на ЧМ-2021.