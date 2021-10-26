Мельникова выступила с заявлением, обвинив СМИ во лжи по скандалу с золотом ЧМ

Короткая ссылка
Российская гимнастка Ангелина Мельникова выступила с заявлением о том, что СМИ неправильно поняли её слова о судействе на чемпионате мира в японском Китакюсю.
Мельникова выступила с заявлением, обвинив СМИ во лжи по скандалу с золотом ЧМ
  • РИА Новости

«В связи с произошедшей ситуацией я замечаю, что многие СМИ пишут недостоверную информацию и лживые высказывания от моего лица. Мне не хочется создавать большой ажиотаж вокруг этой ситуации. Строить жертву из себя я не буду и не собираюсь. Я написала пост, в котором конструктивно всё расписано. Ни обвинений, ни обид, ни жалости», — написала гимнастка в своём Instagram.

Она также отметила, что не заявляла, что её лишили золота чемпионата мира.

«Такого я бы никогда в жизни не сказала. Все знают и видят, как я уважаю Маи Так что полная дезинформация. Лучше бы поднимали ажиотаж на том, что спортивную гимнастику ни один российский канал не показал за весь чемпионат мира. Актуальнее и правдивее бы было», — добавила Мельникова.

Напомним, что Ангелина Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на чемпионате мира в японском Китакюсю. Она набрала 14,000 баллов. Золото мирового первенства выиграла японка Маи Мураками, получившая 14,066 балла.

Ранее сообщалось, что назван состав сборной России по художественной гимнастике на ЧМ-2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить