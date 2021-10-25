Назван состав сборной России по художественной гимнастике на ЧМ-2021
- РИА Новости
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Состав команды выглядит следующим образом: Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва (групповые упражнения).
Мировое первенство пройдёт в Китакюсю с 27 по 31 октября.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Юлия Барсукова поедет на чемпионат мира по художественной гимнастике в Китакюсю в качестве личного тренера Арины и Дины Авериных.