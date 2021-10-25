Назван состав сборной России по художественной гимнастике на ЧМ-2021

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Определён окончательный состав сборной России на чемпионате мира по художественной гимнастике 2021 года в Японии.
Назван состав сборной России по художественной гимнастике на ЧМ-2021
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Об этом сообщает «Матч ТВ».

Состав команды выглядит следующим образом: Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва (групповые упражнения).

Мировое первенство пройдёт в Китакюсю с 27 по 31 октября.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Юлия Барсукова поедет на чемпионат мира по художественной гимнастике в Китакюсю в качестве личного тренера Арины и Дины Авериных.

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