Назван состав сборной России по художественной гимнастике на ЧМ-2021

Определён окончательный состав сборной России на чемпионате мира по художественной гимнастике 2021 года в Японии.

РИА Новости

Об этом сообщает «Матч ТВ». Состав команды выглядит следующим образом: Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва (групповые упражнения). Мировое первенство пройдёт в Китакюсю с 27 по 31 октября. Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Юлия Барсукова поедет на чемпионат мира по художественной гимнастике в Китакюсю в качестве личного тренера Арины и Дины Авериных.