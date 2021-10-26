Губерниев поддержал решение сборной Болгарии сняться с ЧМ-2021

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о снятии сборной Болгарии по художественной гимнастике с групповых упражнений на чемпионате мира в японском Китакюсю.
Губерниев поддержал решение сборной Болгарии сняться с ЧМ-2021
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Чемпионат мира в олимпийский год — особенный турнир. Это касается любого вида спорта. Особенно фигурного катания и художественной гимнастики. Никита Нагорный, Артур Далалоян не поехали на ЧМ. Абсолютное право олимпийского чемпиона не ехать на ЧМ, потому что главный старт сезона — Олимпиада. То же самое касается сборной Болгарии. Не надо искать чёрную кошку в комнате, которой там нет», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что не нужно вмешивать политику. Губерниев считает, что это, наоборот, шанс для других команд.

Напомним, что чемпионат мира в японском Китакюсю стартует 27 октября и завершится 31 октября.

Ранее в сборной Болгарии назвали причину снятия с групповых упражнений на чемпионате мира.

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