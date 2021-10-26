В сборной Болгарии назвали причину снятия с групповых упражнений на чемпионате мира

Стала известна причина снятия сборной Болгарии по художественной гимнастике с групповых упражнений на чемпионате мира в японском Китакюсю.

«Вчера наша команда провела две тренировки, и после второй Лаура Траатс почувствовала очень сильную и резкую боль. Сразу же была проведена консультация с доктором команды, который решил, что травма Лауры серьёзная и участие команды невозможно!» — говорится в сообщении сборной Болгарии.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио сборная Болгарии выиграла золотые медали турнира, Россия заняла лишь второе место. Ирина Винер-Усманова заявила, что россиянок засудили в пользу болгарок.

Ранее сообщалось, что сборная Болгарии по художественной гимнастике снялась с групповых упражнений на ЧМ-2021.