В сборной Болгарии назвали причину снятия с групповых упражнений на чемпионате мира

Короткая ссылка
Стала известна причина снятия сборной Болгарии по художественной гимнастике с групповых упражнений на чемпионате мира в японском Китакюсю.
В сборной Болгарии назвали причину снятия с групповых упражнений на чемпионате мира
  • Reuters

«Вчера наша команда провела две тренировки, и после второй Лаура Траатс почувствовала очень сильную и резкую боль. Сразу же была проведена консультация с доктором команды, который решил, что травма Лауры серьёзная и участие команды невозможно!» — говорится в сообщении сборной Болгарии.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио сборная Болгарии выиграла золотые медали турнира, Россия заняла лишь второе место. Ирина Винер-Усманова заявила, что россиянок засудили в пользу болгарок.

Ранее сообщалось, что сборная Болгарии по художественной гимнастике снялась с групповых упражнений на ЧМ-2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить