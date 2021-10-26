Олимпийская чемпионка назвала странным решение сборной Болгарии сняться с ЧМ-2021

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Гавриленко высказалась о снятии сборной Болгарии по художественной гимнастике с групповых упражнений на чемпионате мира в японском Китакюсю.
Олимпийская чемпионка назвала странным решение сборной Болгарии сняться с ЧМ-2021
  • AP

«Сложно говорить, есть ли в снятии сборной Болгарии с чемпионата мира политический подтекст. Мы можем только рассуждать и не знаем, какая ситуация сложилась на самом деле. Но я не помню, чтобы у нас хоть раз случалось подобное и мы снимались с первенства планеты сразу после Олимпийских игр. Как минимум это странно. Одно дело, если девочки завершают карьеру, другое — когда состав остаётся прежним. Существует вероятность, что гимнастки из Болгарии просто захотели хорошо отдохнуть. Не все готовы пахать сразу после Олимпиады», — сказала Гавриленко RT.

Сборная Болгарии выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Токио, но решила не выступать на чемпионате мира.

Ранее Губерниев поддержал решение сборной Болгарии сняться с ЧМ-2021.

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