Батыршина назвала несчастным случаем снятие сборной Болгарии с ЧМ-2021 по гимнастике

Серебряная медалистка Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина считает, что главной причиной снятия сборной Болгарии с командных соревнований на чемпионате мира в Китакюсю является травма Лауры Трайтс.

«На мой взгляд, это несчастный случай. Лаура Трайтс получила травму, и только поэтому сборная Болгарии была вынуждена сняться. К сожалению, такое случается. Обидно, что болгарки, насколько я понимаю, банально не взяли в Японию запасную и потому не могут сделать рокировку. Обычно запасных всегда берут с собой на всякий случай. Здесь, видимо, помешали прилететь проблемы с визами — время сейчас непростое. Конечно, для команды очень обидно вот так приехать на турнир и фактически отбыть ни с чем. Мне их откровенно жалко. Даже речи не идёт о том, что они просто решили воспользоваться шансом отдохнуть. Это реально сильная сборная и один из главных фаворитов ЧМ. Они горели желанием вновь кинуть перчатку России», — сказала Батыршина RT.

Сборная Болгарии выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Токио, но решила не выступать на чемпионате мира.

Ранее Гавриленко восхитилась сборной России по художественной гимнастике.