Батыршина назвала несчастным случаем снятие сборной Болгарии с ЧМ-2021 по гимнастике

Короткая ссылка
Серебряная медалистка Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина считает, что главной причиной снятия сборной Болгарии с командных соревнований на чемпионате мира в Китакюсю является травма Лауры Трайтс.
Батыршина назвала несчастным случаем снятие сборной Болгарии с ЧМ-2021 по гимнастике
  • AP

«На мой взгляд, это несчастный случай. Лаура Трайтс получила травму, и только поэтому сборная Болгарии была вынуждена сняться. К сожалению, такое случается. Обидно, что болгарки, насколько я понимаю, банально не взяли в Японию запасную и потому не могут сделать рокировку. Обычно запасных всегда берут с собой на всякий случай. Здесь, видимо, помешали прилететь проблемы с визами — время сейчас непростое. Конечно, для команды очень обидно вот так приехать на турнир и фактически отбыть ни с чем. Мне их откровенно жалко. Даже речи не идёт о том, что они просто решили воспользоваться шансом отдохнуть. Это реально сильная сборная и один из главных фаворитов ЧМ. Они горели желанием вновь кинуть перчатку России», — сказала Батыршина RT.

Сборная Болгарии выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Токио, но решила не выступать на чемпионате мира.

Ранее Гавриленко восхитилась сборной России по художественной гимнастике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить