Гавриленко: я восхищена сборной России по художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Гавриленко объяснила, почему непросто выступать на чемпионате мира после летних Олимпийских игр.

«Посмотрим, как сложится турнир. Это выбор самих стран. Но когда такое крупное соревнование идёт вслед за ОИ, оно автоматически немного обесценивается. Олимпиада затмила всё, и многие решили спокойно восстановиться. Поверьте, очень непросто готовиться к первенству планеты в таком плотном графике. Потому я просто восхищена нашими девочками. Их можно назвать героинями только по той причине, что они решили принять участие в турнире. После Игр неминуемо наступает спад, и на этом спаде они вынуждены искать в себе скрытые резервы. О себе могу сказать, что после ОИ-2008 в Пекине отходила месяца три. У них этого времени не было», — сказала Гавриленко RT.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.

Ранее Олимпийская чемпионка назвала странным решение сборной Болгарии сняться с ЧМ-2021.