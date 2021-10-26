Гавриленко: я восхищена сборной России по художественной гимнастике
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«Посмотрим, как сложится турнир. Это выбор самих стран. Но когда такое крупное соревнование идёт вслед за ОИ, оно автоматически немного обесценивается. Олимпиада затмила всё, и многие решили спокойно восстановиться. Поверьте, очень непросто готовиться к первенству планеты в таком плотном графике. Потому я просто восхищена нашими девочками. Их можно назвать героинями только по той причине, что они решили принять участие в турнире. После Игр неминуемо наступает спад, и на этом спаде они вынуждены искать в себе скрытые резервы. О себе могу сказать, что после ОИ-2008 в Пекине отходила месяца три. У них этого времени не было», — сказала Гавриленко RT.
Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.
Ранее Олимпийская чемпионка назвала странным решение сборной Болгарии сняться с ЧМ-2021.