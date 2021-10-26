ЧМ по художественной гимнастике не покажут в России
- РИА Новости
«Не заплатили за трансляцию, к сожалению», — цитирует Винер-Усманову РИА Новости.
Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.
В состав сборной России на мировое первенство включены Арина и Дина Аверины, Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва.
Ранее Винер-Усманова рассказала о судьях чемпионата мира по художественной гимнастике.