ЧМ по художественной гимнастике не покажут в России

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова сообщила, что чемпионат мира в японском Китакюсю не покажут в России.

РИА Новости

«Не заплатили за трансляцию, к сожалению», — цитирует Винер-Усманову РИА Новости. Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. В состав сборной России на мировое первенство включены Арина и Дина Аверины, Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва. Ранее Винер-Усманова рассказала о судьях чемпионата мира по художественной гимнастике.