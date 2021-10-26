ЧМ по художественной гимнастике не покажут в России

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова сообщила, что чемпионат мира в японском Китакюсю не покажут в России.
ЧМ по художественной гимнастике не покажут в России
  • РИА Новости

«Не заплатили за трансляцию, к сожалению», — цитирует Винер-Усманову РИА Новости.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.

В состав сборной России на мировое первенство включены Арина и Дина Аверины, Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва.

Ранее Винер-Усманова рассказала о судьях чемпионата мира по художественной гимнастике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить