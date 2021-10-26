Винер-Усманова рассказала о судьях чемпионата мира по художественной гимнастике

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала о судьях на чемпионате мира в японском Китакюсю.
Винер-Усманова рассказала о судьях чемпионата мира по художественной гимнастике
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«Будут ли на чемпионате мира работать те же судьи, что и на Олимпиаде? Судьи какие-то те же, а какие-то другие. Рефери Кузьмина вызвала тех же самых», — цитирует Винер-Усманову РИА Новости.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.

Ранее стала известна причина снятия сборной Болгарии по художественной гимнастике с групповых упражнений на чемпионате мира в японском Китакюсю.

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