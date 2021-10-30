Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю.

23-летняя уроженка Заволжья получила от судей по итогам четырёх упражнений 108,400 балла.

Российская гимнастка стала первой в истории четырёхкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в этом виде программы. Она также превзошла рекорд своей соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств.

Аверина на мировом первенстве в Японии завоевала четыре золота — в упражнениях с обручем, мячом, булавами и в командном турнире.

Ранее олимпийская чемпионка 2008 года по художественной гимнастике Анна Гавриленко отреагировала на победу сборной России в групповом многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю.