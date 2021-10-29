Гавриленко: российские гимнастки доказали, что на две головы выше остальных

Олимпийская чемпионка 2008 года по художественной гимнастике Анна Гавриленко отреагировала на победу сборной России в групповом многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю.

«Очень горжусь нашими девочками. Они показали, что мы на две головы выше всех остальных, настоящие герои. Отстоять три олимпийских цикла и сейчас снова стать чемпионами мира — это невероятно. Наша команда доказала, где её место», — цитирует Гавриленко Sport24.

По её словам, она уже лично поздравила гимнастку Анастасию Близнюк. Кроме того, Гавриленко выразила мнение, что у другой россиянки, Дины Авериной, есть всё, чтобы побить рекорд Евгении Канаевой по победам на чемпионатах мира.

«Да и судя по выступлениям наших гимнасток, предела их возможностям сейчас вообще нет», — добавила Гавриленко.

По итогам всех упражнений российская команда набрала 88,350 балла. Помимо Близнюк, в составе сборной выступали Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк заявила, что российские гимнастки не собираются расслабляться после победы на ЧМ.