Близнюк заявила, что российские гимнастки не собираются расслабляться после победы на ЧМ

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк высказалась о победе россиянок в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.
Близнюк заявила, что российские гимнастки не собираются расслабляться после победы на ЧМ
  • ©Всероссийская федерация художественной гимнастики

«Мы не расслабляемся. Мы уже готовимся к следующим соревнованиям. Мы хотим показать себя с лучшей стороны», — цитирует Близнюк сайт Международной федерации гимнастики.

По итогам всех упражнений российская команда набрала 88,350 балла. Помимо Близнюк, в составе сборной выступали Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Мария Толкачёва.

Ранее серебряная призёрка Олимпийских игр Яна Батыршина допустила, что Дина Аверина войдёт в историю чемпионатов мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить