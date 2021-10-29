Близнюк заявила, что российские гимнастки не собираются расслабляться после победы на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк высказалась о победе россиянок в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.

«Мы не расслабляемся. Мы уже готовимся к следующим соревнованиям. Мы хотим показать себя с лучшей стороны», — цитирует Близнюк сайт Международной федерации гимнастики.

По итогам всех упражнений российская команда набрала 88,350 балла. Помимо Близнюк, в составе сборной выступали Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Мария Толкачёва.

Ранее серебряная призёрка Олимпийских игр Яна Батыршина допустила, что Дина Аверина войдёт в историю чемпионатов мира.