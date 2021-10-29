Батыршина допустила, что Дина Аверина войдёт в историю чемпионатов мира

Серебряная призёрка Олимпийских игр Яна Батыршина оценила перспективы российской гимнастки Дины Авериной стать 18-кратной чемпионкой мира.

«Наша команда выиграла ещё одно золото. Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира, сравнялась с нашей легендой Евгенией Канаевой. У Дины даже есть шанс завтра стать единственной в истории 18-кратной чемпионкой мира, чего я ей искренне желаю. Если она так же пройдёт свои упражнения, как и в предыдущие два дня, абсолютно точно золото будет за ней», — цитирует Батыршину «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дина Аверина повторила рекорд своей соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира по художественной гимнастике. Обе являются 17-кратными победительницами мировых первенств.

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