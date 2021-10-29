Губерниев: Дине Авериной надо меньше думать о политике, а больше о деле

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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление россиянки Дины Авериной на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.
Губерниев: Дине Авериной надо меньше думать о политике, а больше о деле
  • РИА Новости

«Прекрасно, что Дина догнала Канаеву. Аверина выиграет ещё. Главное, чтобы было спокойствие и хладнокровие. Поменьше слёз после досадных, но совсем не трагичных неудач, как на чемпионате мира. Надо готовиться к Олимпиаде и всех победить через три года. Дина — одна из величайших гимнасток. Меньше думать о политике, больше о деле», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

На мировом первенстве в японском Китакюсю Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира, сравнявшись по этому показателю с Евгенией Канаевой.

В упражнении с лентой на ЧМ-2021 Дина Аверина заняла второе место, набрав 23,900 балла. Золото завоевала представительница Белоруссии Алина Горносько (23,950 балла). Российская сторона подала протест по поводу оценок, но он не был удовлетворён.

Ранее Сборная России досрочно выиграла медальный зачёт ЧМ-2021 по художественной гимнастике.

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