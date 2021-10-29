Сборная России досрочно выиграла медальный зачёт ЧМ-2021 по художественной гимнастике
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Российский гимнастки выиграли на турнире пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медали.
Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали в групповых упражнениях и в командном турнире. Три золота в копилку национальной команды принесла Дина Аверина.
На втором месте располагается сборная Белоруссии (одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые медали).
На чемпионате мира осталось разыграть лишь три комплекта — один в личном многоборье и два в групповых упражнениях.
Ранее сообщалось, что Роднина отреагировала на победу российских гимнасток в групповом многоборье на ЧМ-2021.