Сборная России досрочно выиграла медальный зачёт ЧМ-2021 по художественной гимнастике

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Сборная России одержала досрочную победу в неофициальном медальном зачёте по художественной гимнастике на чемпионате мира в японском Китакюсю.
Сборная России досрочно выиграла медальный зачёт ЧМ-2021 по художественной гимнастике
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Российский гимнастки выиграли на турнире пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медали.

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали в групповых упражнениях и в командном турнире. Три золота в копилку национальной команды принесла Дина Аверина.

На втором месте располагается сборная Белоруссии (одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые медали).

На чемпионате мира осталось разыграть лишь три комплекта — один в личном многоборье и два в групповых упражнениях.

Ранее сообщалось, что Роднина отреагировала на победу российских гимнасток в групповом многоборье на ЧМ-2021.

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