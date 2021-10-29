Роднина отреагировала на победу российских гимнасток в групповом многоборье на ЧМ-2021

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала победу сборной России в групповых упражнениях по художественной гимнастике на чемпионате мира в японском Китакюсю.
Роднина отреагировала на победу российских гимнасток в групповом многоборье на ЧМ-2021
  • РИА Новости

«Конечно, я очень рада за девочек! Тем более что у них очень сложный сезон — Олимпиада и ЧМ. Всё идёт подряд, в одном месте. Это очень сложно — в один сезон держать так долго форму. После любой Олимпиады бывает большой спад. Конечно, не было основных конкурентов, но в этом их слабость. Они решили пропустить этот чемпионат мира. Честь и хвала нашим девчонкам!» — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Общий результат сборной России за пять выступлений с мячом, три с обручем и два с булавами составил 88,350 балла.

На втором месте финишировали итальянки, которые набрали 86,000 балла. Третьи — белоруски (85,400 балла).

Ранее Винер-Усманова заявила, что у неё вырвался дикий крик из груди, когда она увидела оценки.

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