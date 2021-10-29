Винер-Усманова: у меня вырвался дикий крик из груди, когда увидела оценки

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова поделилась эмоциями после победы национальной команды в групповых упражнениях на чемпионате мира в японском Китакюсю.
Винер-Усманова: у меня вырвался дикий крик из груди, когда увидела оценки
  • РИА Новости

«У меня вырвался дикий крик из груди, когда увидела оценки. Выиграли 2,5 балла. Вот такие эмоции были. После вчерашних событий с судейством я переговорила с президентом Международной федерации гимнастики. Он сказал, что сам внимательно будет следить за всем. Поэтому сегодня всё было нормально, судили хорошо. Не было никаких намёков на то, что против нас сегодня пытались как-то играться», — цитирует Винер-Усманову «Чемпионат».

В индивидуальном многоборье за Россию выступят Дина и Арина Аверины.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала золото в групповых упражнениях на ЧМ по художественной гимнастике.

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