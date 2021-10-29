Сборная России завоевала золото в групповых упражнениях на ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали в групповых упражнениях на чемпионате мира в японском Китакюсю.

В составе национальной команды выступали Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва. Общий результат сборной России за пять выступлений с мячом, три с обручем и два с булавами составил 88,350 балла.

На втором месте финишировали итальянки, которые набрали 86,000 балла. Третьи — белоруски (85,400 балла).

В индивидуальном многоборье за Россию выступят Дина и Арина Аверины.

Ранее сообщалось, что сборная Италии захватила лидерство в групповых упражнениях на ЧМ-2021.