Не хочет прогибаться под изменчивый мир: как Винер-Усманова вновь обвинила судей в предвзятости после поражения Авериных

Ирина Винер-Усманова раскритиковала арбитров за оценки, выставленные в финале упражнений с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике. Главный тренер сборной России вновь обвинила председателя судейского техкома FIG Наталью Кузьмину в необъективности по отношению к своим подопечным после того, как Дина Аверина уступила белоруске Алине Горносько. Почему очередной спор может навредить национальной команде в будущем — в материале RT.

Ирина Винер-Усманова продолжает свою персональную войну с судьями: после того как сёстры Аверины проиграли борьбу за золото чемпионата мира в упражнении с лентой белоруске Алине Горносько, президент Российской федерации художественной гимнастики заявила ТАСС, что ситуация, на её взгляд, полностью повторяет олимпийскую — ту, что случилась на Играх в Токио и в результате которой олимпийское золото в многоборье завоевала не Дина Аверина, а израильтянка Линой Ашрам.

Публичные ссоры с арбитрами в столь субъективном виде спорта, как художественная гимнастика (сюда же можно отнести спортивную гимнастику, прыжки в воду и все те дисциплины, где оценки выставляют живые люди), — занятие крайне неблагодарное, ибо всегда имеет достаточно предсказуемые последствия. Те, кто получает право работать в судейских бригадах на Играх и чемпионатах мира, обладают, как правило, огромным опытом и максимально высокой профессиональной квалификацией.

Проще говоря, люди знают себе цену и не готовы позволить кому бы то ни было публично вытирать о себя ноги. Совершенно не исключаю, к слову, что более жёсткое, нежели нам хотелось бы, судейство сестёр Авериных в упражнении с лентой — отголоски тех самых событий.

К тому же скандальную ситуацию в Токио неоднократно разбирали все кому не лень. Но если журналисты делали это, так сказать, из любви к искусству, то Международная федерация гимнастики (FIG) была просто обязана провести своё собственное расследование — этого требуют внутренние правила любой международной спортивной организации. Особенно в ситуации, когда на репутацию судей публично брошен столь увесистый кусок нечистот.

Я уже не говорю о том, что Винер-Усманова — слишком авторитетный и влиятельный в гимнастических кругах человек, чтобы к её мнению не прислушались.

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Допустить вероятность необъективного судейства всего через два месяца после главного скандала Игр сложно даже при совсем уж безудержном полёте фантазии: со стороны любого здравомыслящего судьи это означало бы добровольно подставить свою голову под топор. И где? На чемпионате, который проигнорировали олимпийские чемпионы и который по большому счёту проходит в этом сезоне по разряду второстепенного турнира.

Не понимать всего сказанного выше Ирина Александровна не может — сам факт подобного допущения для профессионала такого ранга оскорбителен.

Точно так же главный тренер российской сборной не может не понимать беспочвенности своих претензий к председателю судейского техкома FIG Наталье Кузьминой. В ходе Олимпийских игр, напомним, последней были предъявлены претензии за то, что она не сумела отстоять российские интересы (читай, добиться того, чтобы золото в Токио выиграла Аверина, а не Ашрам).

Но на этот счёт во всех без исключения международных федерациях существует жёсткое правило: как только человек избирается на тот или иной пост, он становится прежде всего представителем федерации, а не отдельно взятой страны. Любые отклонения от этого правила являются не чем иным, как национальным пристрастием, и могут караться достаточно жёстким образом.

19 сентября Винер-Усманова официально подтвердила, что Россия не будет выставлять кандидатуру опального арбитра на переизбрание (конгресс FIG состоится 6 ноября в Анталье).

Иначе говоря, с отстранением Кузьминой наша страна вообще лишается судейского представительства на мировом уровне, а это уже хоть и узкопрофессиональный и не слишком заметный для окружающих, но очень серьёзный удар по национальному имиджу. Соответственно, нет никаких оснований полагать, что ещё через четыре года России удастся снова посадить в председательское кресло «своего» кандидата, как об этом в одном из своих интервью заявляла Винер-Усманова.

И это ещё один пункт, который Ирина Александровна была обязана предвидеть, когда не без её усилий раздувался скандал в Японии.

Самое время задать вопрос: что за всем этим последует? В лучшем случае наша страна просто лишится части своего авторитета и это ударит даже не по сёстрам Авериным, которые уже выиграли в гимнастике тот максимум, на который были способны, а по тем, кто придёт им на смену. В худшем — совершенно не исключено, что кто-то из нынешних боссов Международного олимпийского комитета рано или поздно задаст олимпийской общественности вопрос: а нужен ли нам в олимпийской программе источник непрерывных склок и скандалов? Насколько может быть легко потерять олимпийский статус, все мы видели несколько лет назад, когда свои позиции с колоссальным трудом сохранила греко-римская борьба.

Не принимать все перечисленные пункты в расчёт можно, наверное, лишь в одном случае: когда уже принято решение отойти от дел, но по каким-то причинам очень хочется напоследок хлопнуть дверью так, чтобы содрогнулся мир. Просто верить в подобный вариант как-то совсем не хочется. Нельзя же, в конце концов, жить по принципу «после нас хоть потоп». Или всё-таки можно?

У меня нет ответа на этот вопрос.