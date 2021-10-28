Дина Аверина призналась, что ей тяжело комментировать оценки за упражнения с лентой на ЧМ

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Российская гимнастка Дина Аверина прокомментировала свои оценки за выступление в упражнениях с лентой на чемпионате мира в Китакюсю, где она завоевала серебряную медаль
Дина Аверина призналась, что ей тяжело комментировать оценки за упражнения с лентой на ЧМ
  • Reuters

«В данный момент очень тяжело что-то комментировать, поскольку такая ситуация уже была и мы прекрасно её помним. Потому я ничего не хочу говорить на эту тему. В Токио я сказала, что сделала всё возможное, и сейчас могу сделать то же самое», — цитирует слова Дины Авериной ТАСС.

В упражнениях с лентой гимнастка проиграла 0,050 балла белоруске Алине Горносько. Российская сторона подавала протест на оценки судей, но он был отклонён.

Ранее Винер-Усманова отреагировала на оценки Дины Авериной в упражнении с лентой.

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