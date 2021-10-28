Винер-Усманова отреагировала на оценки Дины Авериной в упражнении с лентой

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова высказала своё мнение о судействе на чемпионате мира в японском Китакюсю.

«У Дины Авериной сегодня должно было быть два золота. Её с утра уже на балл опустили — в упражнениях с лентой», — цитирует Винер-Усманову «Чемпионат».

В соревнованиях с лентой Дина Аверина получила 23,900 балла, проиграв 0,050 балла белоруске Алине Горносько. На оценки судей российская сторона подала протест, но его отклонили.

Ранее сообщалось, что Дина Аверина заняла второе место в упражнениях с лентой на ЧМ, Арина Аверина стала третьей.