Губерниев призвал не искать заговор в оценках Дины Авериной за упражнения с лентой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении россиянки Дины Авериной в упражнении с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Японии.

«Мне кажется, что для безоговорочных побед в субъективных видах спорта нужно быть как наши синхронистки. Поскольку при прочих равных возникают вопросы, но говорить о том, что белорусская гимнастка нечестно выиграла, — это перебор. Мы так можем очень далеко зайти, если каждый раз приплетать политику и козни Запада. Теперь что: козни Минска?! Мне кажется, надо быть спокойнее в этой ситуации. Такое бывает. 0,05 балла между ними — для победы необходимо быть на голову сильнее. Дина доказала, что она великая гимнастка, и всё расставила по своим местам, но каждый раз видеть заговор… Я боюсь представить, что бы было, будь на месте белоруски представительница США, Великобритании или Израиля. Давайте успокоимся», — цитирует Губерниева Sport24.

Дина Аверина стала второй в упражнении с лентой, набрав 23,900 балла. Золото завоевала представительница Белоруссии Алина Горносько (23,950 балла). Российская сторона подала протест по поводу оценок, но он не был удовлетворён. После этого президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обвинила главу технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталью Кузьмину в том, что россиянке занизили оценки.

Ранее Винер-Усманова обвинила Кузьмину в заниженных оценках Дины Авериной на ЧМ.