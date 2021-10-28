Винер-Усманова обвинила Кузьмину в заниженных оценках Дины Авериной на ЧМ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова обвинила главу технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталью Кузьмину в том, что Дине Авериной снизили оценки за упражнения с лентой на чемпионате мира в Японии.

«Дина Аверина не должна быть на том месте, на котором сейчас находится, она идеально выполнила свою программу. К сожалению, наши протесты не были удовлетворены. Утром, на отборочном соревновании, её оценка была на балл выше, чем ей сейчас поставили. Потому что Наталья Кузьмина собрала рефери. Одна из членов техкома и рефери, Кэролайн Хан из Америки, подошла к судьям и снизила оценку на один балл. Сегодня повторилось то же самое, что было на Олимпийских играх. Всем никак неймётся, что Россия могла выиграть четыре золотые медали. Я позвонила президенту FIG, но он ничего не может с этим сделать. А наши девочки опять расплачиваются за то, что они русские», — приводит слова Винер-Усмановой Sport24.

Дина Аверина стала второй, набрав 23,900 балла. Золото завоевала представительница Белоруссии Алина Горносько (23,950 балла). Российская сторона подала протест по поводу оценок, но он не был удовлетворён.

Ранее Винер-Усманова отреагировала на оценки Дины Авериной в упражнении с лентой.