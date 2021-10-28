Журова: надеюсь, результат в упражнении с лентами не собьёт сестёр Авериных с толку

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о серебряной медали российской гимнастки Дины Авериной в упражнениях с лентой на чемпионате мира.

«Это спорт, конкуренция. Я надеюсь, что этот результат не собьёт девочек с толку. Держим кулачки за многоборье, это важнее. Сейчас нужно собраться, не обращать внимание, идти дальше и в многоборье выигрывать. Главное — это ничего не уронить!» — цитирует Журову «Чемпионат».

В упражнениях с лентой Дина Аверина уступила 0,050 балла белоруске Алине Горносько и заняла второе место. На её оценки был подан протест, но его отклонили.

Ранее Винер-Усманова отреагировала на оценки Дины Авериной в упражнении с лентой.