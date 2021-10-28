Хоркина не считает скандалом ситуацию с оценками Дины Авериной на ЧМ в Японии

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась об эпизоде с участием Дины Авериной после упражнений с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Китакюсю.

«Тут нужно смотреть и разбираться. Я уверена, по каждому исполненному элементу будет разбираться высший судейский корпус. С нашей стороны всё есть, всё на месте, кто подавал протест и кому объясняли. Необходимо запросить у нашей команды, что было в протесте, какие последовали разъяснения. Уверена, мы всегда пристально смотрим за оценками. Ситуация, которая была на Олимпиаде в Токио, все понимают, что за подготовкой спортсмена стоит огромная команда, много потраченных сил. Не спешила бы громко об этом кричать, надо разузнать суть. Пока что это не скандал, очень аккуратно к таким высказываниям бы относилась. Сами будоражим, а потом это влияет на психику», — заявила Хоркина «Спорт-Экспрессу».

Россиянка Дина Аверина подала протест на оценку после своего выступления в упражнении с лентой во время чемпионата мира по художественной гимнастике в Японии. По итогам соревнования спортсменка стала второй, набрав 23,900 балла и проиграв 0,050 белоруске Алине Горносько.

Ранее Губерниев призвал не искать заговор в оценках Дины Авериной за упражнения с лентой.