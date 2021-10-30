Журова — о победе Дины Авериной: судьям никак не удалось её остановить
- РИА Новости
«Главное — не рекорд, а очередная победа. Дина — молодец, могу только поздравить её с 18-м золотом чемпионата мира! Судьям никак не удалось остановить превосходство наших спортсменов», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».
Она уверена, что победа на мировом первенстве в Японии поможет Авериной с настроем на Олимпиаду 2024 года в Париже. Она назвала достижение гимнастки, которая стала 18-кратной чемпионкой мира, феноменальным.
23-летняя уроженка Заволжья получила от судей по итогам четырёх упражнений 108,400 балла. Российская гимнастка стала первой в истории четырёхкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в этом виде программы. Она также превзошла рекорд своей соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств.
Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала результаты россиянок в индивидуальном многоборье.