Журова — о победе Дины Авериной: судьям никак не удалось её остановить

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала победу россиянки Дины Авериной в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике 2021 года в японском Китакюсю.
Журова — о победе Дины Авериной: судьям никак не удалось её остановить
  • РИА Новости

«Главное — не рекорд, а очередная победа. Дина — молодец, могу только поздравить её с 18-м золотом чемпионата мира! Судьям никак не удалось остановить превосходство наших спортсменов», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Она уверена, что победа на мировом первенстве в Японии поможет Авериной с настроем на Олимпиаду 2024 года в Париже. Она назвала достижение гимнастки, которая стала 18-кратной чемпионкой мира, феноменальным.

23-летняя уроженка Заволжья получила от судей по итогам четырёх упражнений 108,400 балла. Российская гимнастка стала первой в истории четырёхкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в этом виде программы. Она также превзошла рекорд своей соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала результаты россиянок в индивидуальном многоборье.

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