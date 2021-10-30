Винер-Усманова — о судействе в многоборье на ЧМ-2021: не могу сказать ничего негативного

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала результаты россиянок в индивидуальном многоборье на чемпионате мира 2021 года в японском Китакюсю.
Винер-Усманова — о судействе в многоборье на ЧМ-2021: не могу сказать ничего негативного
  • РИА Новости

«Сегодня судейство было нормальным, я не могу сказать ничего негативного по этому поводу. И вчера, и сегодня. Два балла мы выиграли в групповых упражнениях, а 3,5 в личном — это вообще колоссальная разница», — цитирует Винер-Усманову «Матч ТВ».

При этом она признала, что Арина действительно сделала ошибки в упражнении с обручем незаметные для зрителя, но заметные для судей и для неё.

«Я не возражаю против того, что ей сняли баллы. Может, не так много. Но в общем и целом заслуженно», — добавила она.

По словам Винер-Усмановой, российские гимнастки выступили очень прилично на мировом первенстве в Японии.

Победу в индивидуальном многоборье одержала Дина Аверина (108,400 балла). Серебряная награда досталась Алине Горносько из Белоруссии (105,300). Бронзовую медаль завоевала Арина Аверина (103,200).

Ранее Анна Гавриленко заявила, что российские гимнастки доказали, что на две головы выше остальных.

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