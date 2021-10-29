«Вырвался дикий крик из груди»: как в России отреагировали на победу гимнасток в многоборье и 17-й титул Дины Авериной

Финал в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике прошёл без судейских скандалов, заявила главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя победу своих подопечных. При этом серебряный призёр Олимпиады-1996 Яна Батыршина выразила мнение, что девушки заслуживали более высоких оценок, несмотря на допущенную ошибку в упражнении с обручами и булавами. Она также назвала легендой художественной гимнастики Дину Аверину, которая выиграла своё 17-е золото первенств планеты и догнала Евгению Канаеву.

«Сегодня всё было нормально, судили хорошо»

Очередной день чемпионата мира по художественной гимнастике в Китакюсю принёс сборной России ещё две золотые награды. Победа в групповом многоборье, которую одержали Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Мария Толкачёва, также принесла им и сёстрам Авериным первое место в командном первенстве, что в итоге позволило досрочно выиграть медальный зачёт турнира.

Главной темой для обсуждения по итогам пятничных соревнований стало то, что россиянки выиграли многоборье с серьёзной ошибкой. Во время выступления с обручами и булавами одна из спортсменок бросила обруч на ковёр, из-за чего судьи понизили оценку. Тем не менее это не повлияло на итоговую расстановку команд. Ставшая десятикратной чемпионкой мира Толкачёва заявила, что она и её напарницы уже оставили этот инцидент в прошлом.

Также по теме Золото для себя и Авериных: сборная России выиграла групповое многоборье на ЧМ по художественной гимнастике Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в групповом многоборье на чемпионате мира в Китакюсю. В первом выступлении...

«Мы хорошо выступили. Мы допустили небольшую ошибку в упражнениях с булавами и обручами, но в итоге соревнования сложились успешно. Мы уже начали готовиться к финалам, забыли про это многоборье и двигаемся дальше. Мы выступаем в финале для себя и надеемся на хорошее выступление», — цитирует спортсменку сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

Близнюк же отметила, что ей помогли успешно выступить болельщики и праздничная обстановка на трибунах, которой, например, не было во время Олимпийских игр.

«Честно говоря, я счастлива слышать трибуны: это всегда даёт силы и энергию! Мы трибуне даём энергию, они — нам! Это очень помогает, и ощущается настоящий дух соревнований!» — приводит слова гимнастки Telegram-канал Олимпийского комитета России.

Главный тренер команды Ирина Винер-Усманова рассказала, что накануне у неё состоялся разговор с руководством FIG. Благодаря этому, как она считает, в групповых упражнениях удалось избежать каких-либо судейских скандалов.

«У меня вырвался дикий крик из груди, когда увидела оценки. Выиграли 2,5 балла. Вот такие эмоции были. После вчерашних событий с судейством я переговорила с президентом Международной федерации гимнастики. Он сказал, что сам внимательно будет следить за всем. Поэтому сегодня всё было нормально, судили хорошо. Не было никаких намёков на то, что против нас сегодня пытались как-то играться», — заявила Винер-Усманова «Чемпионату».

По словам серебряного призёра Олимпиады-1996 Яны Батыршиной, к судьям всё-таки могли быть претензии из-за оценки за выступление с обручами и булавами. Она сказала, что любая ошибка сразу приводит к слишком придирчивому отношению к российским спортсменкам.

«На мой взгляд, оценка за первое упражнение могла бы быть повыше. Но здесь, знаете, такая история: когда ты даёшь повод — а повод был явный, очевидная потеря, был сбит рисунок в упражнении, одна гимнастка была не в синхроне, — то обдирают по полной программе. Надо на три головы быть выше всех и не давать повода. Вот следующее упражнение с мячами наши девочки сделали так, что ни у кого из судей не поднялась рука дать оценку ниже, чем они заслуживали. Потому что мячи были сделаны просто гениально! Мне кажется, они и на Олимпиаде так с мячами не выступали — настолько было круто сделано и легко», — сказала Батыршина «Газете.Ru».

Также по теме «Наши победы никогда никому не нравились»: как в России вступились за Авериных после споров о судействе на ЧМ Дина Аверина идеально выполнила упражнение с лентой на первенстве планеты в японском Китакюсю и должна была брать золото. Такое мнение...

Четырёхкратная чемпионка мира Александра Солдатова заявила, что верила: даже такая ошибка не оставит российских спортсменок без золота. Она напомнила, что подобная ситуация уже происходила с Близнюк и Толкачёвой на Олимпийских играх в 2016 году, и тогда они тоже со всем справились.

«Ошибка в самом начале была очевидна, но я не ожидала, что за неё так много снимут. Из-за этого после первого вида появилась очень сильная напряжённость. Я очень переживала за девочек, но помню, что немного похожая ситуация уже случалась на Олимпиаде в Рио. Тогда наши девочки в первом виде допустили ошибку, но второй сделали настолько превосходно, что сразу вышли вперёд. Так что я знала, что если наши девочки смогут психологически собраться и всё сделать на максимум, то у них есть шанс выиграть чемпионат мира», — призналась Солдатова.

«Будем молиться и болеть за Арину и Дину»

Для Дины Авериной победа в командном зачёте, к которой она приложила руку в предыдущие дни, стала 17-й золотой медалью чемпионатов мира в карьере. По этому показателю она сравнялась с самой титулованной гимнасткой Евгенией Канаевой, и это тоже вызвало восторженную реакцию. Сама двукратная олимпийская чемпионка заявила, что рада повторению своего достижения.

«Я сейчас нахожусь рядом с девочками, они большие молодцы, сделали всё возможное. Выступления были потрясающими. Девочки не дали шансов никому, вместе со своими крутыми тренерами сделали свою работу. Дина Аверина — большая умница. Я желаю ей завтра стать 18-кратной чемпионкой, она большая умница. Мы будем молиться и болеть за наших девочек, Арину и Дину. Если Дина меня обойдёт, я буду счастлива. Дай бог. Загадывать не будем, но я искренне хочу, чтобы у неё это получилось», — сказала Канаева «Матч ТВ».

Яна Батыршина также заявила, что обе спортсменки теперь имеют статус легенд своего вида спорта. Она также пожелала Дине Авериной в субботу отпраздновать очередной успех.

«Дина сравнялась с легендой! Но завтра она может превзойти достижение Евгении. Искренне ей этого и желаю. Дина — единственная на турнире, не допустившая ни одной ошибки. Чтобы установить новый рекорд, ей нужно выступить на своём уровне. Отмечу, что история пишется прямо на глазах у Канаевой. Теперь у нас есть две легенды — Дина и Евгения. Однажды я поинтересовалась у Жени: «17-кратная чемпионка мира — как это возможно?» Но Женя очень скромная и не акцентирует на этом внимание. Она мне ответила: «Ой, а я не знаю, никогда не задумывалась об этом, надо посчитать». Дина-то о рекорде точно знает, но наверняка тоже не придаёт этому значения», — сказала Батыршина РИА Новости.

В свою очередь, комментатор Дмитрий Губерниев тоже отметил успехи Дины Авериной. Но при этом он выразил надежду, что спортсменка реже будет обсуждать вопросы спортивной политики и судейства, а вместо этого сосредоточится на выступлениях.

«Прекрасно, что Дина догнала Канаеву. Аверина выиграет ещё. Главное, чтобы было спокойствие и хладнокровие. Поменьше слёз после досадных, но совсем не трагичных неудач, как на чемпионате мира. Надо готовиться к Олимпиаде и всех победить через три года. Дина — одна из величайших гимнасток. Меньше думать о политике, больше о деле», — посоветовал журналист.