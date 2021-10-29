Золото для себя и Авериных: сборная России выиграла групповое многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в групповом многоборье на чемпионате мира в Китакюсю. В первом выступлении у девушек произошла потеря обруча, но это в итоге не помешало им в пятый раз подряд набрать лучшую сумму баллов на мировом первенстве. Также их результаты пошли в командный зачёт вместе с оценками Дины и Арины Авериных в квалификации, что позволило всем девушкам выиграть ещё одно золото.

В пятницу, 29 октября, на чемпионате мира по художественной гимнастике начались соревнования в групповых упражнениях, а у Дины и Арины Авериных, уже завоевавших несколько личных медалей, был день отдыха перед многоборьем. Однако даже в свой выходной они завоевали очередное золото.

Произошло это благодаря новому формату командных состязаний — отдельному зачёту, в котором награждаются три лучшие сборные турнира. Во все времена этот комплект наград разыгрывали только участницы индивидуальных стартов: их оценки в квалификации складывались — и на основе этих результатов распределялись медали. С 1995 года золото выигрывали россиянки (только в 2001 году их победа была аннулирована из-за положительных проб Алины Кабаевой и Ирины Чащиной на фуросемид).

Также по теме «Наши победы никогда никому не нравились»: как в России вступились за Авериных после споров о судействе на ЧМ Дина Аверина идеально выполнила упражнение с лентой на первенстве планеты в японском Китакюсю и должна была брать золото. Такое мнение...

Такой порядок оставлял без дополнительных медалей гимнасток, посвятивших себя групповым упражнениям, но с этого года такая несправедливость устранена. Их результаты в финале многоборья теперь тоже учитываются в командном зачёте. Сёстры Аверины свой вклад уже внесли, и в пятницу настала очередь «групповичек» посодействовать ещё одной победе — и для них, и для себя.

Незадолго до старта чемпионата мира со сборной России случилась неприятность. Участница основного состава группы Ольга Карасёва получила травму и была вынуждена отказаться от поездки в Китакюсю. В команде на ней лежала немалая ответственность: 16-летняя гимнастка выполняла два упражнения наряду с Анастасией Близнюк, Ангелиной Шкатовой и Алисой Тищенко. Полине Орловой и Марии Толкачёвой, которые тренировали только по одному виду, пришлось полностью заменить Карасёву.

Девушки быстро освоили новые программы, однако в финале многоборья без сбоев не обошлось. Программа с тремя обручами и четырьмя булавами под музыку из оперы «Руслан и Людмила» началась с досадной потери обруча — одна из гимнасток случайно уронила его на ковёр. Но больше таких серьёзных ошибок не было, а оставшаяся часть программы явно впечатлила судей.

Российская команда набрала 42,100 балла, и этот результат оказался лучшим для данного упражнения. Лидировавшие до этого итальянки заработали почти на полбалла меньше. Российских девушек выручила солидная оценка за сложность, в то время как по исполнению они уступили трём командам.

Вскоре они вернулись на ковёр для выступления с пятью мячами под «Половецкие пляски», и здесь к ним уже никаких вопросов быть не могло. Каждый элемент был доведён до конца, а летавшие чуть ли не по всему квадрату предметы всегда оказывались в руках спортсменок. По обоим критериям, из которых складывается итоговая оценка, россиянки оказались впереди всех своих соперниц. Они получили 46,250 балла, что стало лучшим показателем для программ с мячами.

В сумме российская команда набрала 88,350 балла и в пятый раз подряд выиграла чемпионат мира в групповом многоборье, повторив своё достижение, установленное на стыке двух веков, и серию сборной Болгарии, которая не знала поражений в 1980-х. В воскресенье девушки поборются за медали в отдельных упражнениях.

Само собой, в командном зачёте, о котором говорилось ранее, российские спортсменки тоже не испытали никакой конкуренции. Общие результаты «групповичек» и сестёр Авериных позволили им выиграть ещё один набор золотых медалей с фантастическим отрывом — почти в 30 баллов — от Италии и Белоруссии.

Для Дины эта победа была особенно важной. Она стала 17-кратной чемпионкой мира и повторила достижение Евгении Канаевой, установленное десять лет назад. При этом у младшей из сестёр Авериных в активе есть ещё три серебра и одна бронза, а у олимпийской чемпионки Пекина и Лондона — только одна серебряная медаль, так что Дина вправе считаться самой титулованной гимнасткой на первенствах планеты. В субботу у неё будет шанс выиграть уже 18-е золото по итогам личного многоборья.

Вписала своё имя в историю и Мария Толкачёва. Два золота в один день сделали её десятикратной чемпионкой мира, а это уже абсолютный рекорд для представительниц групповой художественной гимнастики. В этом году она пропустила Олимпиаду в Токио из-за коронавируса, но смогла триумфально вернуться в команду, с которой у 24-летней спортсменки ещё будет шанс побороться за две награды высшего достоинства в Китакюсю.