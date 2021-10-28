Дина Аверина побила рекорд Канаевой по числу золотых медалей на ЧМ

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Россиянка Дина Аверина превзошла рекорд своей соотечественницы Евгении Канаевой по количеству личных золотых медалей на чемпионатах мира по художественной гимнастике.
Дина Аверина побила рекорд Канаевой по числу золотых медалей на ЧМ
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

23-летняя гимнастка из Нижегородской области на первенстве планеты в Китакюсю (Япония) выиграла три золотые награды (в упражнениях с обручем, мячом и булавами).

Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира в личном зачёте. Она является серебряным призёром Олимпийских игр в Токио 2020 года.

В активе двукратной олимпийской чемпионки Канаевой 13 золотых медалей в индивидуальных видах ЧМ.

Ранее серебряная призёрка Олимпийских игр Яна Батыршина прокомментировала выступление Дины Авериной с лентой в финале чемпионата мира по художественной гимнастике 2021 года.

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