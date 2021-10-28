Батыршина: Дина Аверина идеально выполнила упражнение с лентой на ЧМ в Китакюсю

Серебряная призёрка Олимпийских игр Яна Батыршина прокомментировала выступление Дины Авериной с лентой в финале чемпионата мира по художественной гимнастике 2021 года в японском Китакюсю.

«На мой профессиональный взгляд (не лукавлю), Дина ленту сделала блестяще, не придраться ни к чему. От и до всё было выполнено идеально», — цитирует Батыршину РИА Новости.

По её словам, судьи занизили трудность элементов программы Авериной с 10,8 до 9,8 балла.

«Не умаляю заслуг Алины Горносько, но Дина по сложности, на мой взгляд, её превзошла», — добавила Батыршина.

В соревнованиях с лентой Дина Аверина получила 23,900 балла, проиграв 0,050 балла белоруске Алине Горносько. Её сестра Арина завоевала бронзу. Российская сторона подала протест по поводу оценок судей, но его отклонили.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды страны Ирина Винер-Усманова рассказала о реакции Арины и Дины Авериных на судейский скандал на чемпионате мира в Китакюсю.